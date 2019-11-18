Москва, , 16:39 — REGNUM Чаще всего в 2019 году москвичи путешествовали в Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба сервиса OneTwoTrip.

Самыми популярными городами для путешествий на самолете из Москвы в 2019 году стали: Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкала, Ростов-на-Дону, Ереван, Екатеринбург и Уфа. В топ железнодорожных направлений вошли: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Белгород, Ярославль, Брянск, Саратов, Воронеж, Курск и Смоленск.

За рубеж москвичи чаще всего летали в Армению, Италию и Турцию.

OneTwoTrip отметил, что спрос на основные популярные авианаправления за год практически не изменился. Немного увеличилось количество проданных билетов в Сочи, незначительно уменьшился спрос на авиабилеты в Симферополь. Главные изменения произошли в конце списка. В 2019 году из топ-10 популярных авианаправлений исчезла Самара (изначально она туда попала из-за чемпионата мира по футболу-2018), а Ереван поднялся с десятой на восьмую строчку. В 2019 году десятую строчку рейтинга заняла Уфа.

Сервис также отметил, что москвичи стали более тщательно планировать свои путешествия на поезде. В 2018 году 45% билетов было продано накануне поездок, в 2019 году этот показатель уменьшился на 3%. Увеличилось количество ранних бронирований — в 2019 году билеты за два и более месяца до поездки покупали 5% клиентов OneTwoTrip, что на 2% выше прошлогоднего показателя.

Директор OneTwoTrip по маркетингу Алексей Теплов пояснил, что москвичи стали путешествовать более выгодно, так как билет дорожает по мере приближения даты поездки.