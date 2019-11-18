Ростов-на-Дону, , 16:03 — REGNUM В Ростове-на-Дону объявлены результаты Российской национальной премии «Студент года — 2019» — совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в 7 индивидуальных и 7 коллективных номинациях. Обладателем «Гран-при «Студент года» стала студентка «Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова» Зарина Бикмуллина.

Приветствуя участников, губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил: «Ваши задор, энергия — то, что нужно для достижения любых целей. В эти дни Ростовская область принимает лучших студентов России. В следующем году Донской край примет финал Российской студенческой весны. Более 2500 ребят со всех концов нашей страны приедут на гостеприимную донскую землю. Убежден, это будет очередное важное событие в студенческой жизни, потому что именно вы определяете будущее».

С победой в конкурсе студентов поздравил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров:«С этого года премия «Студент года» проводится в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». За шесть лет проведения она стала одним из самых престижных студенческих событий России, и нам важно, чтобы возможности для саморазвития в рамках этой премии были открыты для всех участников. Уверен, что каждый из участников премии одинаково достоин звания «Студент года» России. Я хочу поблагодарить Ростовскую область и губернатора Василия Юрьевича Голубева, всех-всех, кто помогал нам организовать эту красивую, яркую церемонию, этот праздник молодости и творчества. Рассчитываю, что вместе с Минобрнауки и «Российским Союзом Молодежи» сможем привлечь к реализации интересных, актуальных молодежных проектов еще больше талантливых студентов».

Вручая"Гран-при Студент года», Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий поблагодарил участников конкурса за их драйв и энергетику.

«Хочу пожелать, чтобы это место запомнилось вам через эмоции, которые вы пережили за эти четыре дня. А через эмоции вы запомните гостеприимную донскую землю, через нее — шестой финал конкурса «Студент года». Надеюсь, что за эти дни вы смогли обрести настоящих друзей», — отметил он.

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская вручила Павлу Красноруцкому Почетный адрес от имени министра Михаила Костюкова с поздравлением с Международным днем студента: «Это важное событие позволяет нам почувствовать сильный командный дух университетов, которые представили здесь своих студентов. Мы хотим, чтобы те профессиональные навыки, знания и успехи были полезны вам в жизни, а в будущем вы чувствовали плечо, руку и желание поддержать друг друга».

Всего в заключительном этапе премии приняли участие 600 студентов из 55 субъектов Российской Федерации. Наибольшее количество заявок было подано на номинации: «Творческая личность года», «Интеллект года», «Общественник года» и «Спортсмен года».

В 2019 году общими конкурсными испытаниями финального этапа премии для индивидуальных номинаций стали: «Самопрезентация» — креативный рассказ о собственных достижениях индивидуальных участников и студенческих объединений, «Собеседование» с членами жюри, тест по истории «Великой Отечественной войны», «Орфографический диктант» (фрагмент из книги «Тотальные истории», который описывает автопробег Тотального диктанта из Владивостока в Таллин). Для конкурсантов номинации «Иностранный студент года» был разработан упрощенный тест по истории России. В профильных испытаниях конкурсанты решали практические кейсы: спортсмены провели открытую тренировку с детьми, общественники решали кейсы, эрудиты писали интеллектуальный тест, председатели студенческих советов, старосты и иностранные студенты принимали участие в ролевой игре. Специальным заданием для коллективных номинаций стало «Социальное проектирование».

Победителями конкурсных номинаций стали:

Индивидуальные номинации:

«Общественник года» — Алексеева Дарья («Южно-Российский институт управления (филиал РАНХиГС), Ростовская область);

«Председатель студенческого совета года» — Болотин Юрий («Южный федеральный университет», Ростовская область);

«Интеллект года» — Попов Игорь («Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава Российской Федерации, Ростовская область);

«Староста года» — Байран Дмитрий («Волгоградский государственный технический университет», Волгоградская область);

«Творческая личность года» — Зарина Бикмуллина («Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова);

«Спортсмен года» — Дмитрий Лисунов («Ростовский государственный университет путей сообщения», Ростовская область);

«Иностранный студент года» — Елена Кожухарь («Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва).

Коллективные номинации:

«Добровольческое объединение года» - Международное агентство «СЛОВО», Республика Карелия;

«Экологическое объединение года» - Эко-Университет Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, Архангельская область;

«Творческий клуб года» — Студенческий клуб Тюменского государственного медицинского университета Минздрава России, Театральная студия «Лечу», Тюменская область;

«Киберспортивный клуб года» — Киберспорт МИРЭА, Российский технологический университет, г. Москва;

«Студенческое СМИ года» — Молодежный информационный ресурс «Морошка», Республика Карелия;

«Комиссия по качеству образования года» — Совет обучающихся по вопросам качества образования Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», г. Москва;

«Юридическая клиника года» — Юридическая клиника Башкирского государственного университета, Башкирия.

В состав жюри конкурсных испытаний финала премии вошли известные деятели науки и культуры, общественные деятели, спортсмены. Среди них: руководитель группы по экспорту образовательных программ АНО «Корпоративная академия Росатома» Елена Косарева, российская легкоатлетка, Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы Татьяна Лебедева, актер театра и кино Александр Мартынов, российский журналист, телеведущий на «Первом канале» Максим Шарафутдинов, директор ресурсного центра по донорству, эксперт Национального фонда развития здравоохранения, почетный донор России Станислав Давыдов, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) на общественных началах, обладательница гран-при Российской национальной премии «Студент года — 2018» Анастасия Артемова и другие.