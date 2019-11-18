Киев, , 16:12 — REGNUM С 2014 года Украина выписала «штрафы» российским авиакомпаниям, осуществляющим перелёты в Крым, на сумму 13 млрд гривен или около $536 млн, сообщил 18 ноября ресурс АрмияInform.

За ситуацией наблюдает Командный центр Воздушных сил ВСУ. Информацию о полётах подразделение получает от регулятора «Украэроруха». С начала 2019 года Украина зафиксировала 34 тыс. «незаконных» авиаперелётов в Крым.

«Российские авиакомпании очень часто летают… на полуостров. Осенью они осуществляют около 100 рейсов в сутки. В летний период эта цифра увеличивается в разы», — рассказал подполковник ВСУ Сергей Яковенко.

По его словам, после каждого выявленного «нарушения» Украина выписывает авиакомпании «штраф» в размере 136 тыс. гривен или около $5,6 тыс. Всего по состоянию на 15 ноября 2019 года вынесено более 98 тыс. постановлений о штрафах на общую сумму $536 млн.

Украинские чиновники признают, что никакой возможности взыскать «штрафы» у них нет, однако регулярно направляют жалобы в посольства стран, куда летают самолёты компаний-«нарушительниц». Они рассчитывают добиться ареста имущества российских авиакомпаний за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина подала на Россию в суд по поводу задержания моряков, вторгшихся в территориальные воды РФ в конце ноября 2018 года. Первое слушание суда состоится в Гааге 21 ноября 2019 года.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после того, как на Украине произошёл вооружённый госпереворот, и легитимная власть в стране была уничтожена. Воссоединению с Россией предшествовал общекрымский референдум, на котором данную идею поддержали более 95% проголосовавших.