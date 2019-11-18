Саратов, , 15:56 — REGNUM В Саратовской области в городах Хвалынск и Балашов завершается реновация общественных пространств. Благоустройство проводилось на средства, выделенные по итогам всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Проекты двух данных городов, которые победили в конкурсе 2018 года, были оценены в сумму 155 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проекты, представленные в прошлом году городами Хвалынск и Балашов на федеральный конкурс по благоустройству городской среды, были признаны победителями в категории «Малые города и исторические поселения». Средства из федерального бюджета практически освоены, реновация заявленных общественных пространств завершается.

В Хвалынске реализуют проект «Маяки», на который из федерального бюджета направлено 55 млн рублей. Он предполагает создание пешеходного маршрута, в рамках которого маркеры дополненной реальности рассказывают об истории и живших здесь людях. Туристический маршрут объединит знаковые места и объекты культурно-исторического наследия, на которых появятся QR-коды. Благоустройство предполагает создание велодорожки, амфитеатра, детской площадки, скейт-парка, двух сцен и площадки для воркаута. Работы должны завершиться в третьей декаде ноября.

«Проект, направленный на благоустройство городского пространства позволяет сделать город современным, но при этом не нарушать исторически сложившегося облика. Этот проект призван поддержать благоустройство курортного города», — заявлял ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

В Балашове проект оценен в 100 млн рублей. Он предусматривает реконструкцию и благоустройство набережной реки Хопер, включающую установку ротонды и концертной площадки-амфитеатра, скульптурной композиции «Древо знаний» и памятника отцам-основателям города. Также проводится террасирование и укрепление берега Хопра, на пешеходной зоне появятся стилизованные светильники и детский игровой комплекс. Работы на объекте должны быть завершены к 29 ноября.

Напомним, в 2018 году в рамках первого этапа благоустройства набережной была построены смотровая площадка, которая уже стала достопримечательностью территории. Здесь также проводятся культурно-массовые мероприятия, — в частности, фестивали, концерты, просмотры фильмов под открытым небом.