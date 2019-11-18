Оренбург, , 15:56 — REGNUM В Оренбурге по факту особо крупного мошенничества водной из управляющих компаний возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Основанием для уголовного преследования стали материалы прокурорской проверки. По данным надзорного ведомства, выяснилось, что управляющая компания заключила фиктивные договоры на ремонт и техобслуживание многоквартирных домов. Общая сумма контрактов составила 19 млн рублей. Работы не были выполнены, но денежные средства перечислены.