Москва, , 15:47 — REGNUM В «Лужниках» на юго-западе Москвы открылся после реконструкции Дворец водных видов спорта. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Церемония открытия прошла 17 ноября, 18 ноября Дворец принял первых посетителей.

Как отметили в пресс-службе Стройкомплекса, строительство объекта началось в 2015 году на месте старого бассейна. Площадь сооружения превышает 50 тысяч квадратных метров. Аквакомплекс рассчитан на 10 тысяч посещений ежедневно.

Кроме бассейнов во Дворце оборудовали торговую аллею, ресторанный дворик и термально-оздоровительном комплекс, спа-зону, симулятор волны, водные горки. Также здесь находится первый в России бассейн с гидравлическим дном для маломобильных граждан и детей. Глубину этого бассейна (от 10 сантиметров до 1,25 метров) регулирует сотрудник аквакомплекса.