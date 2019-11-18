Париж, , 15:44 — REGNUM Две ассоциации во Франции выступили с предложениями в поддержку роста числа велосипедистов, сообщает Le Figaro.

За год количество велосипедов в Париже увеличилось на 54%.

Издание отмечает, что велосипед становится естественным средством передвижения для все большего числа жителей Парижа. Чтобы продолжить эту тенденцию две ассоциации, Paris Saddle и Better, выдвинут свои предложения.

Одним из предложений стало создание «Vélopolitain», сети велосипедных дорожек, вдохновленных сетью парижского метро.

Вопрос транспорта, как ожидается, станет одной из важных тем для будущих муниципальных выборов в марте следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Экс-ан-Прованс и Марсель решили объединить все свои виды транспорта под одним брендом «La Métropole Mobilité». Мера приведет к тому, что автобусы, метро, трамваи, велосипеды в большинстве муниципалитетов будут согласованы одним цветом и единым тарифом.

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