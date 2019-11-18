Челябинск, , 15:40 — REGNUM В Челябинске защита бывшего главы областного минздрава Виталия Тесленко добилась существенного снижения штрафа. Он снова понижен, в этот раз — с 60,4 млн до 10 млн рублей, пишут местные СМИ.

Решение принял Ленинский райсуд. Адвокат просил совсем освободить Тесленко от этого вида наказания. Но суд удовлетворил ходатайство лишь частично.

Отметим, в августе 2018 года тот же суд снизил ему размер штрафа до 5 млн. Но в октябре того же года облсуд отменил такое решение.

Тесленко был осуждён 17 сентября 2014 года. Изначально суд приговорил его к 7 годам колонии и штрафу 300 тыс. рублей. Облсуд позднее снизил размер штрафа до 100 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинский экс-министр всё же заплатит 60 млн рублей штрафа