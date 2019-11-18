Оренбург, , 15:41 — REGNUM В Оренбургской области с приходом холодов начал работать так называемый «социальный патруль». Эта соцслужба объезжает места общего скопления лиц без определенного места жительства с целью выявления людей, оказавшихся в экстремальной ситуации и оказание им социальных услуг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Бомжам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации оказывают неотложную помощь, раздают одежду и обувь, помогают в размещении в центрах социальной адаптации.

По данным минсоцразвития региона, с 1 ноября выявлено 27 человек, но поехать в центры социальной адаптации захотели лишь пятеро.

За девять месяцев 2019 года в комплексные центры соцобслуживания населения обратились 183 бездомных.