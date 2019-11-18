Архангельск, , 15:35 — REGNUM В Архангельской области некоторые ветераны, которым предоставлено новое жилье, продолжают жить в недостойных условиях — новые квартиры они дарят детям и внукам. Ситуацией обеспокоился губернатор области Игорь Орлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я понимаю, что подобные вопросы решаются в тесном семейном кругу, но всё же попрошу глав муниципальных образований дать оценку сложившейся ситуации. У нас в регионе осталось всего 400 ветеранов. Думаю, что система власти может себе позволить дойти до каждого и понять, насколько все решения, принятые по жилью, соответствуют интересам самого ветерана», — подчеркнул Игорь Орлов.

Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области поручено оценить все случаи, когда участники и инвалиды Великой Отечественной войны остались в своем прежнем жилье, после чего региональное правительство примет решение о дальнейших действиях.

Добавим, что в Архангельской области всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлены новые квартиры или субсидии на приобретение жилья.