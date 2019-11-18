Архангельск, 18 ноября 2019, 15:35 — REGNUM В Архангельской области некоторые ветераны, которым предоставлено новое жилье, продолжают жить в недостойных условиях — новые квартиры они дарят детям и внукам. Ситуацией обеспокоился губернатор области Игорь Орлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области поручено оценить все случаи, когда участники и инвалиды Великой Отечественной войны остались в своем прежнем жилье, после чего региональное правительство примет решение о дальнейших действиях.
Добавим, что в Архангельской области всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлены новые квартиры или субсидии на приобретение жилья.