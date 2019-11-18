Белгород, , 15:32 — REGNUM В Белгороде заболеваемость диабетической ретинопатией выше в 2,5 раза, чем по России. Это говорит о том, что региональные офтальмологи выявляют эту болезнь в два раза чаще, чем в среднем врачи по стране. Такое мнение 18 ноября высказала исполнительный директор Общероссийской общественной организации Ассоциация врачей-офтальмологов, заместитель директора по организационно-методической работе Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава России Ольга Зайцева, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области.

В Белгороде состоялась образовательная программа Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов». По данным медиков, сахарным диабетом страдает один человек из 11 в мире. От сахарного диабета погибает пять миллионов человек в год. По данным федерального регистра в России зарегистрировано более 4,5 млн больных, что составляет 3,1% населения страны. Диабетическая ретинопатия поражает сосуды сетчатой оболочки глазного яблока и является основой причиной слепоты среди лиц трудоспособного возраста. Общая заболеваемость диабетической ретинопатией в России составляет 263 на 100 тыс. населения.

«По сравнению с другими регионами, в Белгороде отмечается очень хорошее состояние офтальмологической службы и уровень квалификации сотрудников. Мы видим хорошо организованную работу, как в первичном звене здравоохранения, так и в медорганизациях второго и третьего уровня», — отметила Ольга Зайцева.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года на базе второй городской больницы Белгорода был открыт региональный офтальмологический центр высоких технологий. Здесь будут проводить более 500 видов высокотехнологичных операций на глазах.

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