Кейптаун, , 15:29 — REGNUM Ведущая авиакомпания ЮАР South African Airways (SAA) уже с завтрашнего дня, 19 ноября, возобновит полёты в шесть пунктов назначения на Африканском континенте. Об этом говорится в сообщении компании.

В дополнение ко всем международным рейсам SAA, которые теперь полностью функционируют согласно расписанию, самолёты будут летать в Аккру, Лагос, Лусаку, Мапуту, Виндхук и Хараре.

«SAA выражает свою признательность тем сотрудникам, которые решили продолжить работу, несмотря на угрозы и запугивания со стороны профсоюзов», — отметили в компании.

В авиакомпании принесли извинения пассажирам за причинённые неудобства. Как заверил главный коммерческий директор SAA Филип Сондерс, руководство компании продолжает «переговоры с сотрудниками и по-прежнему привержено достижению скорейшего урегулирования в интересах всех сторон».

Напомним, на прошлой неделе по призыву профсоюзов трудовые коллективы SAA в знак протеста против планов руководства перевозчика ликвидировать почти 1 тыс. рабочих мест начали забастовку. В связи с этим всей внутренние и региональные рейсы авиакомпании на 15 и 16 ноября были отменены. Позднее отмена рейсов была продлена на 17 и 18 ноября.