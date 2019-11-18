Самара, , 15:32 — REGNUM В Самарской области продолжается всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Напомним, что в рамках данной акции каждый житель области может анонимно сообщить о фактах распространения и потребления наркотиков и психотропных веществ.

К акции присоединились полицейские Красноармейского района. Они разместили в районе информацию с номерами телефонов, по которым можно сообщить о совершаемом правонарушении.

В школах района со школьниками были проведены профилактические беседы с призывом вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Кроме этого, стражи порядка рассказали школьникам как важна любая информация о незаконном распространении наркотиков.