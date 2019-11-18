Нур-Султан, , 15:24 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана рекомендовало студентам — гражданам республики, которые обучаются в учебных заведениях Гонконга, вернуться на родину. Об этом 18 ноября заявил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает агентство «Казинформ».

Он отметил, что в связи с эскалацией протестов, в том числе на территории университетов, было принято решение об отмене занятий или переходу на дистанционное обучение до января 2020 года.

Всем, кто вынужден остаться в Гонконге, МИД Казахстана рекомендует принять меры предосторожности. Кроме того, ассоциация казахстанских студентов в Гонконге совместно с генкосульством организовала проезд студентов до аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонконге продолжаются с лета 2019 года. Демонстрации зачастую перерастают в беспорядки и столкновения с полицией.

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