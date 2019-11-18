Черкесск, , 15:23 — REGNUM Власти столицы Карачаево-Черкесии планируют бороться с бродячими животными цивилизованными методами. В течение месяца в городе Черкесске будут стерилизованы все собаки, сообщили 18 ноября в пресс-службе городской администрации.

Отлов бродячих собак начался 16 ноября. Специальная служба будет отмечать их клипсами, стерилизовать и отпускать на волю. При этом никакого насилия над животными эти меры не предполагают. Они проводятся в соотвествии с законодательством об ответственном обращении с животными в рамках социальной программы «Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат».

Клипса в ухе животного будет демонстрировать, что собака прошла вакцинацию и стерилизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр города Черкесска предоставил земельный участок для организации приюта для животных.

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