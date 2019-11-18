Москва, , 15:24 — REGNUM Показатель одобрения запросов на британскую визу для граждан РФ является одним из самых высоких в мире, при этом количество выданных виз растёт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 ноября в Telegram-канале посольства Великобритании в Москве.

За период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года российские граждане получили почти 146 тыс. британских виз. За год этот показатель вырос примерно на 3%. Было одобрено 99% заявлений, уточнили в дипмиссии.

В посольстве добавили, что заявления на стандартную визу рассматриваются по 15 рабочих дней, а на срочную — от трех до пяти дней.

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