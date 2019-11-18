Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге на сегодняшний день профилактические прививки от гриппа за счет всех источников финансирования сделали 2 млн 164 тыс. 607 человек, что составляет 40,45% населения Северной столицы. Об этом 18 ноября сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Всего в 2019 году планируется привить 2 млн 630 тыс.человек. В этом случае охват прививками составит 49,8% населения, что на 5% больше, чем в 2018 году.

«В 10 районах продолжают работу 30 передвижных прививочных пунктов. По прогнозам специалистов, повышение заболеваемости ожидается в конце декабря», — отметили в комздраве Петербурга.

В последние дни в Петербург поступила дополнительная партия вакцины против гриппа «Ультрикс Квадри» в количестве около 97 тысяч доз. Эта вакцина защищает сразу от четырех штаммов вирусов гриппа А и B.

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