Тобольск, Тюменская область, , 15:15 — REGNUM В тюменском городе Тобольске заваривают мусоропроводы. Местные жители всё чаще выбирают сбор твёрдых бытовых отходов (ТКО) в контейнеры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО «Тюменского экологического общества».

В Тобольск направлена партия новых контейнеров для сбора мусора количеством 165 единиц, которые в первую очередь поставят на те контейнерные площадки, где жители приняли решение отказаться от мусоропроводов в подъездах. Тоболяки отмечают, что с ликвидацией мусоросборников из подъездов ушёл неприятный запах и стало меньше грязи, крыс и тараканов.

Отмечается, что с начала 2019 года для нужд Тобольска региональным оператором закуплено уже более 600 новых контейнеров.