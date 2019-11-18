Москва, , 15:10 — REGNUM Большая площадь России и протяженность её дорог является причиной высокой смертности при ДТП. В целом число погибших на дорогах снижается, сообщил 18 ноября глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Он прокомментировал заявление спецпосланника генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта, который назвал число погибших на дорогах в России в 2018 году слишком большой цифрой. В числе причин высокой смертности на российских дорогах Тодт назвал недостаток образования участников движения, пьяных водителей, использование телефонов за рулем и превышение скорости.

«Конечно же, РФ очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют меньшие площадь и протяженность автодорог», — сказал Черников ТАСС.

Он добавил, что в текущем году в России число погибших на дорогах снизилось на 1,5 тыс. человек. Названные в ООН проблемы есть во всех странах, и мир пока не выработал инструментов для борьбы с ними, сказал глава ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России в ДТП погибли 18 тыс. человек, еще около 215 тыс. пострадали. За год было зафиксировано более 168 тыс. ДТП.

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