Грозный, , 15:10 — REGNUM Слова о жестоком наказании тех, кто оскорбляет в социальных сетях честь и достоинство людей, были интерпретированы не так, как они звучат на самом деле. И вина в этом лежит на провокаторах, которые неправильно перевели слова главы Чечни. Об этом сам Рамзан Кадыров высказался в ходе посещения строящегося Исламского центра. Видеокадры демонстрировала 14 ноября ЧГТКР «Грозный».

В ходе рабочей поездки Кадырова сопровождал муфтий Чечни Салах Межиев и представители органов власти. Глава Чечни отметил, что по чеченской этике (адату) вышло: «Я тебя побью, я тебя убью, я вырву». Но, по его словам, сказанные в порыве гнева слова, перевели буквально, стараясь извратить.

«Вот видите: Кадыров то да се»… Я и своим детям говорю [такое]… В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать», — перевел переводчик «Кавказского узла» комментарии Кадырова.

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Напомним, в ходе совещания правительства Чечни по вопросам малого и среднего бизнеса Рамзан Кадыров коснулся вопроса распространения в социальных сетях сплетен и оскорблений. По его словам, если не остановить клеветников и оскорбителей, «убивая, сажая, пугая», ничего не получится. Перевод слов главы Чечни привела британская корпорация «Би-би-си».

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