Ярославль, , 15:08 — REGNUM Жители Ярославля выстроились в очереди в психиатрическую и наркологическую больницы, чтобы пройти медицинскую комиссию для получения или замены водительских прав. Фото очередей люди размещают в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Очередь на медкомиссию в Ярославле Группа «Дороги Ярославля» в Facebook

Люди пытаются получить справку о прохождении комиссии до подорожания. Сейчас осмотр кандидатов в водители врачом психиатром-наркологом стоит 350 рублей. С 22 ноября эта услуга будет стоить 4800 рублей — почти в 14 раз дороже. Как сообщили в Ярославской областной наркологической больнице, с 22 ноября 2019 года вступает в силу приказ Минздрава России, который меняет порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. В обследование врачом-психиатром-наркологом войдут два исследования: химико-токсикологическое на содержание наркотических средств и психотропных веществ и определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголя в сыворотке крови.

«В связи с тем, что себестоимость анализа на определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголя в сыворотке крови достаточно велика, увеличится стоимость и комплексного обследования врачом. С 22 ноября она составит 4800 рублей, — рассказал главный врач Ярославской областной клинической наркологической больницы Александр Волков.

Помимо роста цены изменится и порядок приема граждан. Сейчас водители идут к психиатру-наркологу в «живой очереди». С 22 ноября это можно будет сделать только по записи. При этом анализ для всего региона с населением в 1,2 млн человек будет делаться только в одном месте — областной наркологической больнице. Как сказано на сайте медучреждения, там смогут делать не более 60 анализов в день. Так что, возможно, кандидатам в водители и тем, кто меняет права, придется еще и ждать.

«Предварительно записаться на прием можно по телефону 66−41−14, на сайте больницы или в регистратуре. Такой же порядок и в муниципальных районах — водителям для сдачи анализов необходимо будет обратиться в центральную районную больницу. Анализ на определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголя делается не менее 24 часов. О дате его готовности каждому пациенту будет сообщено. После получения результатов, необходимо будет пройти осмотр врача психиатра-нарколога», — рассказал Александр Волков.

Ажиотаж так велик, что жители Ярославской области не могут пройти комиссию по несколько дней.