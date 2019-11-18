Париж, , 15:06 — REGNUM Несколько сотен человек приняли участие в демонстрации «против исламизма», организованной ультраправой группой Generation Identity в Париже, сообщает Le Figaro.

«Если мы присутствуем сегодня, это чтобы представить народ Франции, истинный, а не то, что нам навязывают», — заявила Анаис Лигнье, представитель Generation Identity.

Через неделю после марша против исламофобии, который собрал несколько тысяч протестующих в столице, сторонники митинга «против исламизма» прошли, развевая французскими флагами.

«То, что мусульмане хотят навязать свою культуру, является нашей проблемой, это невыносимо. Мы любим нашу страну и беспокоимся о ее будущем, мы должны мобилизоваться против исламизма», — заявил 67-летний бывший преподаватель английского языка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным министерства внутренних дел Франции, демонстрация «желтых жилетов» собрала 28 000 человек по всей стране, в том числе 4700 в Париже.