Брянск, , 15:05 — REGNUM Телеканал «Брянская губерния» с 29 ноября будет выходить в эфир на федеральном канале «Общественное телевидение России». Региональные врезки будут занимать пять часов: три часа утром и два вечером, сообщили 18 ноября в пресс-службе регионального правительства.

Врезки регионального телеканала будут выходить в прямом эфире без возможности трансляции коммерческой рекламы. Вещание распределено с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00. Всё необходимое для работы в цифровом мультиплексе оборудование закуплено и совместно с Брянским ОРТПЦ произведена его настройка.

Из-за перенастройки сети цифрового эфирного телевещания в ночь с 21 на 22 ноября может произойти сброс настроек на некоторых моделях телевизоров или цифровых приставок. Для решения этой проблемы достаточно запустить настройку каналов в автоматическом или ручном режиме.