Рига, , 14:49 — REGNUM 69% жителей Латвии гордятся своей страной. Об этом пишет портал NRA со ссылкой на данные опроса, проведённого бюро министерства культуры Латвии совместно с компанией Norstat.

Согласно данным опроса, больше всего гордость по поводу принадлежности к Латвии испытывают жители Видземе — 79% и Земгале — 83%. В Риге показатели скромнее — 60% респондентов.

Если в Видземе День независимости планируют отмечать 71% жителей, то в Курземе всего 48%. Десятая часть жителей не приняла решения о том, будет отмечать 101 годовщину независимости или нет. В целом, 57% жителей Латвии планируют отмечать День независимости.

В опросе приняло участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.