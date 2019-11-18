Бишкек, , 14:44 — REGNUM Государственная комиссия по расследованию событий в Кой-Таше Чуйской области Киргизии не ставит своей целью сведение личных счетов с бывшим президентом республики Алмазбеком Атамбаевым. Об этом заявил член госкомиссии депутат Жогорку Кенеша (парламента) Джаныбек Бакчиев в интервью изданию Elgezit.

Депутату напомнили, что при формировании государственной комиссии в её состав вошли люди, которые имеют личные счеты с бывшим главой государства. Бакчиев ответил, что в республик почти невозможно найти политиков и общественников, у которых нет личных счётов с Атамбаевым.

Вместе с тем депутат заявил, что основным принципом работы комиссии была объективность. «Уверен, что любой состав вызвал бы критику. Так устроено сегодня наше общество», — сказал Бакчиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7−8 августа 2019 года спецназ Государственного комитета национальной безопасности Киргизии принял участие в штурме резиденции Алмазбека Атамбаева. Экс-президента удалось арестовать лишь при второй попытке штурма, так как у дома собрались сторонники Атамбаева для его защиты.