Усть-Катав, Челябинская область, 18 ноября 2019, 14:32 — REGNUM В Усть-Катаве Челябинской области ученики не могут посещать школу рядом с домом: её не успели отремонтировать к учебному году. Стройподрядчик не оборудовал вход в здание и пожарные выходы, и это далеко не все недочеты. Работы до сих пор продолжаются, теперь на занятия приходится ездить за 15 километров в соседний город, передает 18 ноября Общественное телевидение России.
Антон Семкин опять опоздал в школу: места в маршрутке ему не хватило. С одноклассниками полчаса ждёт следующий автобус. Вместе с Антоном в соседний микрорайон на уроки каждый день ездят ещё 156 учеников. Их школа №4, в шаговой доступности, закрыта на капитальный ремонт.
Теперь, дорога к знаниям каждый день занимает около 15 километров в одну сторону. В соседней школе они учатся во вторую смену. От дополнительных кружков и секций пришлось вообще отказаться.
Сейчас городской школе №4 работы идут полным ходом. Строители утепляют крышу, монтируют новую проводку и систему вентиляции, кладут плитку. Этот объект региональный Минстрой взял под особый контроль.
Школу должны были открыть ещё 1 сентября, но обновлённое здание до сих пор не прошло техническую экспертизу. Срок сдачи переносился два раза. Госкомиссия обнаружила более 40 недочётов, некоторые из них можно назвать абсурдными: в учебном заведении забыли сделать главный вход и систему дымоудаления.
В строительство школы вложено более 40 миллионов рублей из областного бюджета. Контракт был заключен в октябре прошлого года. Проект детского здания не вызвал вопросов ни у чиновников, ни у инженеров.
Кто виноват, здесь обещали разобраться потом. Первым делом нужно доделать школу. Подрядчики поставили новые сроки: постараются закончить работы к Новому году, а власти пообещали сохранить для учеников льготный проезд на городском транспорте до января.