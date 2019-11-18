Усть-Катав, Челябинская область, , 14:32 — REGNUM В Усть-Катаве Челябинской области ученики не могут посещать школу рядом с домом: её не успели отремонтировать к учебному году. Стройподрядчик не оборудовал вход в здание и пожарные выходы, и это далеко не все недочеты. Работы до сих пор продолжаются, теперь на занятия приходится ездить за 15 километров в соседний город, передает 18 ноября Общественное телевидение России.

Антон Семкин опять опоздал в школу: места в маршрутке ему не хватило. С одноклассниками полчаса ждёт следующий автобус. Вместе с Антоном в соседний микрорайон на уроки каждый день ездят ещё 156 учеников. Их школа №4, в шаговой доступности, закрыта на капитальный ремонт.

Теперь, дорога к знаниям каждый день занимает около 15 километров в одну сторону. В соседней школе они учатся во вторую смену. От дополнительных кружков и секций пришлось вообще отказаться.

Алена Семкина, мама Антона. «Хоть и пустили две маршрутки следом через 20 минут, дети все равно не влезают, эта вся толкучка… Домой возвращаются поздно, очень поздно возвращаются. Пока поели, пока разделись, уже уроки делать некогда, уже устали. Успеваемость очень сильно снизилась».

Сейчас городской школе №4 работы идут полным ходом. Строители утепляют крышу, монтируют новую проводку и систему вентиляции, кладут плитку. Этот объект региональный Минстрой взял под особый контроль.

Школу должны были открыть ещё 1 сентября, но обновлённое здание до сих пор не прошло техническую экспертизу. Срок сдачи переносился два раза. Госкомиссия обнаружила более 40 недочётов, некоторые из них можно назвать абсурдными: в учебном заведении забыли сделать главный вход и систему дымоудаления.

Сергей Пульдяев, замглавы г. Усть-Катав по вопросам социальной политики «В процессе того, когда начались работы, выяснилось, что в проекте отсутствует входная группа. Дальше, отсутствуют пожарные выходы, поэтому эта же организация, которая у нас работает, мы с ними договорились, и они начали делать изменения к проекту».

В строительство школы вложено более 40 миллионов рублей из областного бюджета. Контракт был заключен в октябре прошлого года. Проект детского здания не вызвал вопросов ни у чиновников, ни у инженеров.

Василий Долгошеев, замдиректора подрядной организации: «Там не чья-то подпись, там десятки подписей. Госэкспертизу этот проект прошёл, тендерные торги прошёл. Видите, какая цепочка?! И везде есть люди, которые где-то не досмотрели. Встречный вопрос: кто виноват?»

Кто виноват, здесь обещали разобраться потом. Первым делом нужно доделать школу. Подрядчики поставили новые сроки: постараются закончить работы к Новому году, а власти пообещали сохранить для учеников льготный проезд на городском транспорте до января.