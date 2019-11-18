Ташкент, , 14:26 — REGNUM Сотрудники органов государственной налоговой службы Узбекистана планируют делать видеосъёмку при проверках налогоплательщиков. Об этом говорится в соответствующем проекте положения, опубликованном Государственным налоговым комитетом республики на сайте «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов республики».

Планируется, что налоговые службы будут снимать территорию объекта, процесс проведения инвентаризации, правонарушения налогоплательщика, контрольные закупки и иные действия.

Вместе с тем видеосъемка не должна останавливать деятельность налогоплательщика. Запрещается также использовать съемку не для служебных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года в государственный бюджет Узбекистана поступило 39,118 трлн сумов ($4,58 млрд), что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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