Красногорск, , 15:16 — REGNUM Работы по строительству переезда в Балашихе и расширению Зенинского шоссе должны завершиться в 2019 году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании 18 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.

На встрече с руководителями правительства также доложили о ходе работ по строительтву транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске и моста в Щелкове, также перешедших в завершающую фазу. Кроме того, Воробьев остановился на теме перехода на новую систему обращения с отходами. По его словам, в ближайшие две недели откроют два новых комплекса по переработке ТКО в Коломенском и Егорьевске.

«Но прежде мы закроем две городские свалки на этих территориях. Об этом мы договаривались с жителями и свое обещание обязательно выполним», — заявил губернатор.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, число погибших в ДТП на Егорьевском шоссе в Подмосковье сократилось в два раза.

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