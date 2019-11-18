Приштина, , 14:27 — REGNUM 17 ноября десятки албанских и сербских молодых художников приняли участие в акции по украшению Ибарского моста в Косовской Митровице.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данная акция была организована неправительственными организациями «Futja ngjyre» (Алб. введение цвета) и «Link», действующими соответственно на юге и на севере разделенной Митровицы. По словам организаторов, целью данной акции было привлечь к участию как можно больше молодых людей, чтобы дать им хотя бы на время забыть о политических проблемах.

«Нам абсолютно не важно, албанец перед нами, турок или серб. Наша цель — работать. Мы люди, мы делаем похожие вещи, и нашей целью является украсить город, хотя бы на несколько лет, пока кто-нибудь его не разрушит», — заявил лидер организации «Link» Милан Добрич.

Напомним, несколько месяцев назад на Ибарском мосту в ходе перепалки между группами албанской и сербской молодежи был ранен 17-летний сербский юноша.

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