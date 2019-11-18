Лондон, 18 ноября 2019, 14:35 — REGNUM «Лучшим PC-киберспортсменом года» по версии Esports Awards 2019 стал 16-летний Кайл «Bugha» Гирсдорф. Об этом сообщалось на Twitter-странице мероприятия 17 ноября.
https://twitter.com/esportsawards/status/1195927297615904768
Второе место в этой номинации занял Лука «Perkz» Перкович. Третье — Александр «simple» Костылёв.
Напомним, Кайл «Bugha» Гирсдорф — это действующий чемпион мира по Fortnite. Он играет за киберспортивную организацию Sentinels.
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