Мурино, Ленинградская область, , 14:09 — REGNUM Съезды Мурманской развязки с Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Петербурга, которые должны улучшить напряженную транспортную обстановку в районе Западного Мурино Ленинградской области, будут устроены до конца текущего года. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко на своей личной странице в одной из социальных сетей.

Напомним, подготовка по строительству развязки была начата в 2018 году. Нехватка дорожных обходов для жителей Западного Мурино приводит к постоянным дорожным заторам. Новая дорожная развязка позволит транспорту напрямую заезжать на КАД, минуя оживленные городские кварталы.

«Одна из важных строек — Муринская развязка с КАД. До конца года будут устроены основания съездов, весной — асфальт», — написал губернатор Ленобласти.

Отметим, по срокам государственного контракта, заключенного ГКУ «Ленавтодор» с подрядной организацией, развязка должна быть готова к началу осени следующего года. Стоимость строительства составляет порядка 800 млн рублей.

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