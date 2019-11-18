Махачкала, , 14:10 — REGNUM Работников мэрии Махачкалы эвакуировали после сообщения о минировании здания администрации. Помещения обследуют сотрудники кинологической службы со служебными собаками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе МВД Дагестана.

«Поступила информация на электронную почту, что здание заминировано. Все сотрудники эвакуированы, на месте работают кинологи с собаками. Информация уточняется», — сказала собеседница.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта из-за подобного сообщения были эвакуированы студенты и преподаватели медицинского колледжа имени Башларова. Однако при обследовании территории никаких взрывных устройств обнаружено не было.