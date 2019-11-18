Тюмень, 18 ноября 2019, 13:56 — REGNUM В Тюмени природоохранная прокуратура по факту публикаций в прессе проверит условия содержания знаменитого верблюда Кеши, который возит детей по Цветному бульвару. Ранее местные СМИ опубликовали материалы о замерзающем экзотичном для северного Урала животном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
В СМИ утверждается, что верблюд Кеша живёт на улице, прикованный железной цепью. Днём его используют для развлечения детей на Цветном бульваре. Он всегда грязный и истощённый. И при этом кинозвезда — снялся в фильме «Тобол».
Зоозащитники Тюмени не первый год бьют тревогу об удручающей жизни Кеши. Владелица верблюда утверждает, что животное содержится в подобающих условиях.
По словам хозяйки, за Кешей наблюдают и прививают ветеринары. Заявления о страданиях верблюда она считает необоснованными.