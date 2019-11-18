Екатеринбург, , 13:59 — REGNUM Уральский писатель, поэт, член Союза российских писателей Игорь Сахновский ушёл из жизни. Об этом заявил его издатель Фёдор Еремеев у себя в Facebook.

«Про Флоренцию теперь поговорить будет не с кем», — написал Еремеев.

Почти за две недели до своей смерти Сахновский указал у себя в Facebook, что будет «вне связи» в течение месяца.

«Прошу прощения за долгое молчание», — написал 8 ноября 2019 года Сахновский.

Ранее коллеги писателя сообщали, что у него до этого были проблемы с сердцем.

Как сообщало ИА REGNUM, роман Сахновского «Человек, который знал всё» вошёл в 2007 году в шорт-лист литературных премий «Русский букер» и «Большая книга». Писатель стал известен после выхода книги «Насущные нужды умерших» в 1999 году.

Книги Сахновского переведены на многие языки мира.

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