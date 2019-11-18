Орел, , 13:44 — REGNUM 633 дорожно-транспортных происшествия произошло на дорогах Орловской области за десять месяцев 2019 года. В автоавариях погибли 75 человек, 798 получили ранения. Такие данные привели в пресс-службе Орловского облсовета 18 ноября, в День памяти жертв ДТП.

Как сообщил в рамках круглого стола на тему «Стратегия развития и совершенствования системы безопасности дорожного движения в Орловской области» начальник Управления ГИБДД УМВД России по Орловской области Александр Коршунов, в соответствии с ключевыми показателями Стратегии к 2024 году социальный риск должен составлять не более четырёх погибших на 100 тыс. населения — то есть не более 22 погибших на дорогах в год.

Также отмечалось, что в январе — октябре сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено 470 тыс. 602 нарушений ПДД, в том числе более 310,3 тыс. — это превышение установленной скорости движения. По словам руководителя УГИБДД, эффективность демонстрируют приборы фото‑ и видео — фиксации — в местах их расположения ДТП практически не происходят, снижается и количество нарушений ПДД. Передвижные комплексы выставляются местах концентрации ДТП или нарушений правил.