Нур-Султан, , 13:42 — REGNUM Алкогольную продукцию в Узбекистане разрешили продавать в радиусе 200 метров от образовательных спортивных и религиозных учреждений, сообщает 18 ноября издание «Подробно.uz» со ссылкой на закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики».

Отмечается, что ранее это расстояние составляло 500 метров. Кроме того, алкоголь разрешили продавать в торговых комплексах и ярмарочных павильонах площадью более 1000 кв. метров.

Закон также регламентирует выдачу государством лицензии на продажу алкоголя и производство пищевого и технического этилового спирта. Ранее эти сферы были полностью государственными.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Узбекистане был опубликован проект постановления президента, предлагающего разрешить торговлю алкоголем и сигаретами на расстоянии 200 метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений.

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