Грязи, Липецкая область, , 13:29 — REGNUM В городе Грязи Липецкой области задержан подозреваемый в убийстве 79-летней местной жительницы. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, им оказался 56-летний сын потерпевшей.

14 ноября в квартире жилого дома нашли тело 79-летней пенсионерки с открытой черепно-мозговой травмой. Данные судебно-медицинской экспертизы и осмотра места происшествия привели следователей к выводу, что к убийству женщины причастен её собственный сын. Он жил в гараже недалеко от дома, где было найдено тело.

Мужчину задержали, у него нашли одежду с пятнами крови убитой. Он признался в убийстве и рассказал, что 13 ноября он поссорился с матерью и несколько раз ударил её фрагментом металлической трубы по голове. Женщина скончалась на месте, а её сын запер дверь на замок и спрятал трубу на крыше гаража, в котором жил.