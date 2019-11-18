18 ноября 2019 | Время чтения меньше минуты

Москва, , 13:44 — REGNUM В Москве пожарные потушили возгорание в промышленной зоне, расположенной на северо-западе Москвы, передаёт 18 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Тушение пожара в промышленной зоне в районе Строгино Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пожар удалось потушить в кратчайшие сроки Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тушение пожара в промышленной зоне в районе Строгино Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тушение пожара в промышленной зоне в районе Строгино Дарья Антонова © ИА REGNUM Тушение пожара в промышленной зоне в районе Строгино Дарья Антонова © ИА REGNUM

Объект, где произошло ЧП, находился по адресу: ул. Маршала Прошлякова, д. 20. По различным данным, в охваченном огнём помещении располагался склад и автосервис. Вокруг — промзона района Строгино. По информации пожарных, пламя могло перейти на другие строения.

Тушение пожара в промышленной зоне в районе Строгино Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пожарная техника на перекрытой улице Дарья Антонова © ИА REGNUM Тушение пожара в промышленной зоне в районе Строгино Дарья Антонова © ИА REGNUM

Оперативный штаб Дарья Антонова © ИА REGNUM Тушение пожара в промышленной зоне в районе Строгино Дарья Антонова © ИА REGNUM

Общая площадь пожара составила 600 кв. метров. По предварительным сведениям, никто не пострадал.

По данным Главного управления МЧС России по Москве, пожар ликвидировали в 10:58.