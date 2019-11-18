Нур-Султан, , 13:22 — REGNUM Заместитель спикера Мажилиса (парламента) Казахстана Владимир Божко предложил назначать на должность сельских акоимов (глав) государственных служащих без высшего образования, сообщает 18 ноября издание Tengrinews.kz.

Он напомнил, что в настоящее время в рамках приказа агентства по делам государственной службы акимами сельских округов в республики могут назначаться только чиновники с высшим образованием.

Депутат предложил пересмотреть приказ, чтобы назначать на должности людей без высшего образования.

Напомним, 18 ноября министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов предложил включить государственных служащих в проект «С дипломом в село». Проект направлен на стимулирование и закрепление специалистов на селе.

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