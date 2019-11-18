Киев, , 13:26 — REGNUM В эпидсезоне 2019−2020 годов гриппом и ОРВИ на Украине могут переболеть до 6,7 млн человек, сообщили 18 ноября в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

«В течение сезона гриппом и ОРВИ 2019/2020 переболеет от 4,8 млн до 6,7 млн человек согласно последним данным», — сказано в сообщении.

В организации призвали всех жителей Украины делать прививку от гриппа и подчеркнули, что это наилучший вид профилактики заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, во время эпидемиологического сезона 2018−2019 годов, гриппом на Украине переболели примерно 5,4 млн человек.

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