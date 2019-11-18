Барнаул, 18 ноября 2019, 13:09 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Павел Шумихин («Единая Россия») предпочитает брать с собой на работу домашнюю еду, но тем, кто обладает продолжительным обеденным перерывом, он рекомендует воспользоваться бизнес-ланчем. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные соцопроса, согласно которому почти каждый четвертый опрошенный недоволен тем, как питается на работе, он пояснил:
Напомним, по итогам исследования общественного мнения, проведённого HeadHunter, выяснилось, что четверть граждан России не устраивает питание в течение рабочего дня, поэтому большинство опрошенных приносят еду из дома.
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