Магас, , 12:58 — REGNUM В Ингушетии предстанет перед судом генеральный директор компании, построившей два детских сада в селах Сагопши и Новый Редант. Его обвиняют в хищении 43,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что подрядчик — ООО «Проф-Строй» — завысил объемы выполненных работ при строительстве детских садов на 220 мест каждый. Ложные данные были представлены в 2018 году в актах приемки сданных объектов. В результате мошеннических действий минстрою республики был нанесен многомиллионный ущерб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время оно направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

В ближайшее время в Ингушетии, возможно, будет возбужден еще ряд уголовных дел по фактам некачественного выполнения работ при строительстве социальных учреждений. Найти ответственных в том, что рушатся сданные в течение последних лет объекты, потребовал глава республики. Как сообщало ИА REGNUM, на днях в городе Малгобеке была закрыта по решению суда школа, которую построили в 2018 году. Трещины в здании и другие нарушения и недоделки представляют опасность для детей.

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