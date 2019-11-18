Омск, , 12:53 — REGNUM В России сформировалось несправедливое отношение к тем, кто не употребляет алкоголь. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил боец MMA, чемпион мира, общественный деятель Александр Шлеменко, комментируя предложение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и завершать его продажу в 22:00.

«Я положительно отношусь к сокращению времени продажи алкоголя и считаю, что в нашей стране сформировалось несправедливое отношение к тем, кто алкоголь не употребляет вообще. У нас получается, что человек приходит в магазин и может купить алкоголь с 08:00 до 23:00 часов, когда все люди бодрствуют. Запрет же начинает действовать в тот период, когда все и так ложатся спать и по магазинам не ходят. Получается, что люди, не употребляющие алкоголь, обделены в своих правах. Но об этом почему-то никто не говорит. Мне — непьющему человеку — неприятно смотреть на продажи алкоголя, но меня никто не спрашивает», — отметил Александр Шлеменко.

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По его словам, он полностью поддерживает инициативу ОНФ.

«Хотя предлагается ограничить, ужесточить время продажи спиртного всего лишь на час. И что значит в этом случае «ужесточить»? Почему мы, непьющие люди, должны видеть, как кто-то покупает алкоголь, как потом пьяные бродят по улицам. Почему наши дети должны это видеть? Поэтому я считаю, что в этом плане больше подходят слова «уровнять права», а не «ужесточать». Нужно сделать продажи алкоголя с восьми утра хотя бы до трёх часов дня. Или наоборот — с трёх часов дня до десяти вечера», — убеждён чемпион мира.

Как сообщало ИА REGNUM, представители ОНФ обратились в правительство России с предложением сократить на один час (до 22:00) регламентируемое федеральным законом время продажи алкоголя. Как считают в ОНФ, это снизит количество преступлений и ДТП.

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