Белгород, , 12:51 — REGNUM В Ботаническом саду Белгородского госуниверситета в середине ноября зафиксировано цветение сирени, сообщает пресс-служба вуза. Кусты растут в открытом грунте сирингария, заложенного в рамках регионального проекта «Белгородская сирень». Раскрывшиеся бутоны обнаружены на одном сорте.

Небольшие цветы учёные нашли на кусте сирени сорта «Маршал Соколовский». На других саженцах почки набухли, но не успели раскрыться из-за ухудшения погоды. По словам работников Ботанического сада, случаи вторичного позднего цветения сирени, например, в сентябре в регионе не редкость. Для ноября это, скорее, аномалия.

«Для растений это может закончиться тем, что в следующем году, они, к сожалению, не будут радовать нас обильным цветением. Но мы обращаем внимание на этот признак и, вероятно, сможем вывести сорт, который будет цвести два раза в год без значительного ущерба для растений», — пояснил заведующий лабораторией селекции и генетики растений НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ», к.б.н., Михаил Третьяков.

В белгородском сирингарии учёные планируют создать крупнейшую в России научную коллекцию сортовой сирени. К 2020 году здесь будут выращивать 250 сортов, а в перспективе — 600.