Белгород, 18 ноября 2019, 12:51 — REGNUM В Ботаническом саду Белгородского госуниверситета в середине ноября зафиксировано цветение сирени, сообщает пресс-служба вуза. Кусты растут в открытом грунте сирингария, заложенного в рамках регионального проекта «Белгородская сирень». Раскрывшиеся бутоны обнаружены на одном сорте.
Небольшие цветы учёные нашли на кусте сирени сорта «Маршал Соколовский». На других саженцах почки набухли, но не успели раскрыться из-за ухудшения погоды. По словам работников Ботанического сада, случаи вторичного позднего цветения сирени, например, в сентябре в регионе не редкость. Для ноября это, скорее, аномалия.
В белгородском сирингарии учёные планируют создать крупнейшую в России научную коллекцию сортовой сирени. К 2020 году здесь будут выращивать 250 сортов, а в перспективе — 600.