Нур-Султан, , 12:43 — REGNUM Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Казахстана ликвидировал с апреля 2019 года 11 организованных преступных групп с теневым оборотом 17,2 млрд тенге ($44,4 млн), сообщили в пресс-службе ведомства.

В комитете уточнили, что акценты деятельности ведомства с апреля сместились на работу с теневым сектором экономики. В частности, инструменты и ресурсы КФМ направлены на пресечение деятельности ОПГ. Кроме того, за три месяца работы комитета было ликвидировано 547 нелегальных игорных заведений.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года служба экономических расследований министерства финансов Казахстана вошла в структуру комитета по финансовому мониторингу. Штат службы сократился на 40%, а также была оптимизирована организационная структура ведомства.

Читайте также: В Казахстане ликвидировали две ОПГ по краже скота