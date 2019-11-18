Москва, , 12:42 — REGNUM В России за восемь месяцев 2019 года сотрудниками правоохранительных органов было выявлено 18,4 тыс. преступлений коррупционной направленности. При этом более трети из них (5,5 тысячи) совершенны в крупном или особо крупном размере. Такие цифры привёл заместитель начальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Севастьянов.

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«Размер причинённого материального ущерба по оконченным уголовным делам составил около 102 млрд рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд рублей», — добавил представитель МВД РФ, слова которого приводит журнал «Полиция России».

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В январе-августе 2019 года правоохранительными органами было выявлено более 3 тысяч преступлений, совершённых должностными лицами, уличёнными во взяточничестве. Из них 805 совершены в крупном или особо крупном размере. К уголовной ответственности привлечена 1 тысяча человек. За этот период также было зафиксировано практически столько же фактов дачи взятки, выявлено 1,8 тысячи взяткодателей, из них 1,2 тысячи привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение», большинство граждан (70%) считают, что в России высокий уровень коррупции. При этом низким этот показатель назвали только 3% опрошенных. При этом на 5% возросло число респондентов, уверенных, что коррупция растёт.

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