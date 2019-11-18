Москва, , 12:36 — REGNUM Ограничения продажи алкоголя в России в ночное время на федеральном уровне не приведут к достижению тех целей, на которые они направлены: снижение количество преступлений, которые совершaются в состоянии aлкогольного опьянения, и уменьшения числа тaк нaзывaемых «пьяных» ДТП, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя предложение представителей ОНФ.

Отдел с алкогольной продукцией Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«С июля 2011 года были введены единые по всей стране ограничения ночного времени продаж спиртных напитков — с 23.00 до 8.00. С 1 января 2013 года запрет на ночную продажу спиртного был распространен и на пиво.

Данные федеральные ограничения, оказались не такими суровыми как в регионах. В некоторых регионах время продажи алкоголя начинается в 11:00 а заканчивается в 21:00.

Сокращение на один час времени продажи алкоголя не остановит людей, склонных к совершению общественно опасных деяний. Более того, существование, так называемых «рюмочных», как правило, в жилых домах, позволяет купить алкоголь в любое время суток.

Таким образом, для снижения уровня совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения, необходимо обращать внимание на правовую культуру граждан и бороться с правовым нигилизмом», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в правительство РФ с просьбой увеличить на один час время действия запрета на продажу алкоголя в ночное время.