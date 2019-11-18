Волгоград, , 12:34 — REGNUM Гражданина Республики Ирак признали виновным в ДТП, произошедшем на Нулевой Продольной магистрали в Волгограде в 2018 году, сообщили 18 ноября в пресс-службе Центрального районного суда Волгограда. Молодой человек на легковой машине не уступил дорогу мотоциклисту, в результате чего при столкновении транспортных средств погибли два человека.

Установлено, что 25-летний иностранец, выезжая на легковой машине с прилегающей территории из-под моста через реку Волгу на Набережную им. 62-й Армии, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, двигающемуся по главной дороге в сторону Краснооктябрьского района. От столкновения на месте погибли водитель мотоцикла и его пассажирка. Кроме того, травмы различной степени тяжести получил 17-летний пассажир автомобиля.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на четыре года шесть месяцев, с лишением на два года права управлять транспортными средствами. Приговор пока не вступил в законную силу.