Москва, , 13:03 — REGNUM Из-за опасений пострадать от радиоактивных частиц при строительстве Юго-Восточной хорды Москвы рабочие начали увольняться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила общественный активист из столичного района Печатники Екатерина Максимова.

Об этом она узнала во время общения с сотрудником подрядной компании, которая выполняет работы по строительству Юго-Восточной хорды. Якобы за последние три месяца уволились больше 150 рабочих. Основные причины две: перебои с выплатами зарплат и страх пострадать от радиоактивного загрязнения в районе Москворечье-Сабурово.

«По поводу радиации они сказали, что очень боятся и на том берегу (где расположен могильник радиоактивных отходов, — прим. ИА REGNUM) строить не будут. Люди боятся, что с ними что-то случится из-за радиации. Также начальству этот проект тоже не нравится, они якобы говорят, что проект лучше было бы перенести в сторону», — отметила Максимова.

Также активист сообщила, рабочие в приватном разговоре не сомневались, что строительстве неизбежно потревожат могильник с радиоактивными отходами, вдоль которого планируется провести трассу.

«Он также сказал, что невозможно сделать мост и поставить опоры чтобы могильник не был затронут», — заявила Максимова.

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