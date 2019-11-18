Красногорск, , 12:29 — REGNUM В Подмосковье с начала 2019 года вынесли 10,7 тыс. постановлений об устранении нарушений норм благоустройства, порядка и чистоты. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

По словам главы ведомства Олега Баженова, наибольшее число проблем устранили в Орехово-Зуеве, Клине, Красногорске, Солнечногорске и Серпухове. Он также добавил, что с начала 2018 года в муниципалитетах созданы административные комиссии для выявления и устранения нарушений норм законодательства о благоустройстве физическими лицами и садоводскими товариществами и гаражно-строительными кооперативами.